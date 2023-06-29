30 يونيو.. ثورة بناء وطن فى مجالات الصحة والتعليم والاتصالات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - واستعرضت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى فى الفيديو الإنجازات التى تحققت فى مجالات الصحة والتعليم والاتصالات.

وكشف الفيديو أنه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة فى كل الموضوعات، والمجالات، ومنها مجال صحة الإنسان المصرى الذى يعد محور أساسى لاهتمام القيادة السياسية للدولة، وتم إنشاء عشرات الوحدات الصحية والمستشفيات الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضافت أن من ضمن إنجازات القطاع الصحى، كانت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى مصر، ومبادرة 100 مليون صحة فى كل أنحاء الجمهورية، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل فى عدة محافظات، مع العمل على تعميمه فى مختلف محافظات الجمهورية.

كما أن التعليم كان له نصيب من اهتمام القيادة السياسية، فتم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكتولوجية الحديثة، مع رفع كفاءة آلاف من الفصول التعليمية.

كما تحدث الفيلم عن إنجازات الدولة فى مجال الاتصالات، ومنها إطلاق أول قمر صناعى مصرى للاتصالات.