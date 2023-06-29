جدة - نرمين السيد - واستعرضت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى فى الفيديو الإنجازات التى تحققت فى مجالات الصحة والتعليم والاتصالات.
وكشف الفيديو أنه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة فى كل الموضوعات، والمجالات، ومنها مجال صحة الإنسان المصرى الذى يعد محور أساسى لاهتمام القيادة السياسية للدولة، وتم إنشاء عشرات الوحدات الصحية والمستشفيات الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية.
وأضافت أن من ضمن إنجازات القطاع الصحى، كانت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى مصر، ومبادرة 100 مليون صحة فى كل أنحاء الجمهورية، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، وإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل فى عدة محافظات، مع العمل على تعميمه فى مختلف محافظات الجمهورية.
كما أن التعليم كان له نصيب من اهتمام القيادة السياسية، فتم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكتولوجية الحديثة، مع رفع كفاءة آلاف من الفصول التعليمية.
كما تحدث الفيلم عن إنجازات الدولة فى مجال الاتصالات، ومنها إطلاق أول قمر صناعى مصرى للاتصالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 يونيو.. ثورة بناء وطن فى مجالات الصحة والتعليم والاتصالات «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.