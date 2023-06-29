رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الرئيس السيسى بـ30 يونيو: يوم القرار

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.





جاء نصها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهانى القلبية فى ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذى قرر فيه الشعب المصرى العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس فى تجاوز أى تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

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