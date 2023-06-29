حديقة الحيوان بالجيزة «قبلة» المصريين فى العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوافد الزوار على الحديقة منذ الساعات الأول من صباح اليوم، وحرص الأطفال على اللعب مع الحيوانات وتقديم الطعام لها بالإضافة إلى الاستمتاع بالألعاب الترفيهية الموجودة بالحديقة، كما افترشت الأسر المسطحات الخضراء.
واستعدت الحديقة لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ استقبال الجمهور من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.
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