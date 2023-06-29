30 يونيو.. ثورة بناء وطن فى الكهرباء والطاقة والمجالات الصناعية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو أنه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة فى كل الموضوعات، والمجالات، ومنها القضاء على المشاكل المتراكمة لقطاع الكهرباء، وتم ذلك عن طريق بناء العديد من محطات الكهرباء، والتى نجحت مصر من خلالها القضاء على مشاكل انقطاع الكهرباء، كما يتم تصدير فائض الكهرباء للخارج.

كما تم العمل على إنشاء محطات كهرباء لتوليد التيار من طاقة الرياح، وأيضا بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى بنبان فى أسوان، مع اتخاذ خطوات ملموسة لبناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأيضا تم بناء العشرات من المناطق الصناعية فى كل أنحاء الجمهورية، ومنها مصانع الغزل والنسيج فى الروبيكى، ومدينة الجلود للروبيكى، ومجمع الوثائق المؤمنة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاستغلال الأمثل لثروات مصر المعدنية والمحجرية من الحديد والصلب والرمال السوداء والجرانيت والرخام والكوارتز، وإنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج بنجر السكر فى الشرقية.

ودخلت مصر مجال الطاقة النظيفة، عن طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

أما فى مجال البترول والبتروكيماويات، فتم اكتشاف حقول جديدة للغاز والبترول، وتم تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الغاز، وإنشاء العديد من مصانع البتروكيماويات.