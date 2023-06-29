«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 50 ألف خدمة مجانية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قدمت حملة "100 يوم صحة" خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمواطنين، وصلت لـ50 ألفًا و582 خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة، بـ7 آلاف و740 خدمة طبية.





جاء ذلك فى التقرير المفصل الذى تلقاه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين بالمجان، خلال عملها، أمس الأربعاء، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، فى بيان، اليوم الخميس، أنه وفقا للتقرير، فإن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ 5409 سيدات "زيارة أولى"، فيما تلقت 18 ألفا و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تلتها محافظة الدقهلية بـ 3182، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة بإجمالى 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395، تلتها محافظة الجيزة بـ 381.

ووفقا للتقرير، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت، 15 ألفا و585 خدمة طبية، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليتا محافظة الشرقية بـ 2410 خدمات طبية.

وقدمت الحملة، 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329 خدمة طبية، تلتها محافظة البحيرة بـ 137، بينما قدمت الحملة 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ 268 خدمة، تلتها محافظة الدقهلية بـ 221.

كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 4484 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ 2364 استمارة، تلتها محافظة البحيرة بـ 1090 استمارة.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، دعوته لجميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن (15335).