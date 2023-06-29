وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا فى نتائج هذا التصنيف بزيادة جامعة عن العام الماضى، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة فى مارس 2023.
وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمُشرف على بنك المعرفة المصرى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية فى التصنيف وجاءت فى المرتبة 371، وتلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المرتبة 415، ثم جامعة عين شمس فى المرتبة (721-730)، تليها جامعة الإسكندرية فى المرتبة (901- 950).
وجاء ترتيب كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة المستقبل فى المرتبة (1001_1200)، كما جاءت كل من جامعة الأزهر والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق فى المرتبة (1201_1400).
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، إن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب، كما تمت إضافة معامل الاستدامة للتصنيف الحالى).
وأضاف المتحدث الرسمى أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS لعام 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.