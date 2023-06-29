التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS لعام 2024

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهور نتائج تصنيف QS العالمى، حيث تم إدراج 15 جامعة مصرية فى التصنيف للعام 2024، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام فى هذا التصنيف.





وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا فى نتائج هذا التصنيف بزيادة جامعة عن العام الماضى، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة فى مارس 2023.

وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمُشرف على بنك المعرفة المصرى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية فى التصنيف وجاءت فى المرتبة 371، وتلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى المرتبة 415، ثم جامعة عين شمس فى المرتبة (721-730)، تليها جامعة الإسكندرية فى المرتبة (901- 950).

وجاء ترتيب كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، وجامعة المستقبل فى المرتبة (1001_1200)، كما جاءت كل من جامعة الأزهر والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق فى المرتبة (1201_1400).

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، إن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب، كما تمت إضافة معامل الاستدامة للتصنيف الحالى).

وأضاف المتحدث الرسمى أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكل الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.