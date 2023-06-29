المفتى يهنئ الرئيس بـ30 يونيو: عكست الاستجابة لإرادة الشعب

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص وأصدق التهانى القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.





وقال المفتى فى كلمته، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا الغالى وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار فى مختلف ربوع وطننا الغالى مصر".

وأوضح المفتى أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التى يجب التمسك بها فى حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

وأكد مفتى الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

ودعا مفتى الجمهورية فى كلمته جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار المفتى إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.