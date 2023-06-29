جدة - نرمين السيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، موافقة السلطات السويدية على تنظيم تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم (المصحف الشريف) خارج مسجد استوكهولم الكبير، بالتزامن مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وأدائهم فريضة الحج.





وأكد مرصد الأزهر، فى بيان اليوم، الخميس، أن السماح بمثل هذه التظاهرات تحت مسمى "حرية التعبير" ما إلا استفزاز لمشاعر مليارى مسلم.. داعيًا المجتمع الدولى والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التى لا تمت بصلة لحرية الرأى والتعبير بل هى أحد أوجه الكراهية والعنصرية. وحذر المرصد من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التى تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية فى النفوس فى وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التى تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرصد الأزهر: حرق المصحف لا يمت بصلة لحرية الرأى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.