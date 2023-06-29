الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى بـ30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.





وقالت الكنيسة فى بيان لها: "تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو".

وأضافت: "وإننا بعد 10 سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات فى الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيم البناء والمواطنة والوحدة فى مواجهة التحديات".

واختتمت الكنيسة التهنئة: "نصلى أن يحفظ الله مصرنا شعبا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار".