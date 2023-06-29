بمشاركة 50 متطوعا.. الأورمان بالدقهلية تذبح 45 رأس ماشية خلال 4 أيام

جدة - نرمين السيد - فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، احتفالية لذبح الأضاحى، وتوزيع أكثر من 250 كيلو لحم على الأسر الأشد احتياجا، بقرى ومركز أجا محافظة الدقهلية لإدخال البهجة على قلوب المستحقين، بمشاركة أكثر من 50 متطوعا.





وقال عبد الكريم محمد، مسؤول مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، إن الذبح يتم خلال 4 أيام التشريق، ومن المقرر ذبح 45 رأس ماشية، ومن المتوقع أن يصل صافى اللحم 10 آلاف كيلوجرام لحم صافى. وقالت راغدة إبراهيم، متطوعة بجمعية الأورمان، يتم إرسال اللحوم إلى عدد كبير من الأسر المستحقة، والتى ندرسها بعناية.

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