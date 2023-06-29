منها تحسين صحة المواطن المصرى.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة 100 يوم صحة

جدة - نرمين السيد - ساهمت المبادرات الصحية الرئاسية التى تم تدشينها خلال السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز النظام الصحى، بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن المصرى من الإهمال الصحى، وقد ساهمت تلك المبادرات فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات، مثل الأمراض المعدية أمراض التهاب الكبد الفيروسى والبلهارسيا والدرن والأمراض المزمنة غير السارية، مثل القلب والسكر والفشل الكلوى، واستكمالا لمسيرة تحقيق رعاية صحية متكاملة لكل مواطن، تم تدشين مبادرة 100 يوم صحة.

خدمات تقدمها مبادرة 100 يوم صحة

انطلقت مبادرة" 100 يوم صحة"، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان فى مصر"، والتى تستهدف 105 ملايين مواطن مصرى فى 27 محافظة، وأن جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتى تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى.

كما تقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم، وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 ألف وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث توجد المبادرة فى الأماكن الحيوية، والوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة.

وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتى للثدى، كما تم توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسى، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العالج على نفقة الدولة.

المبادرة تقدم جميع الخدمات التى قدمتها المبادرات الرئاسية السابقة وهى كالتالى:

- مبادرة القضاء على فيروس سى.

- مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

- مبادرة الكشف وعالج ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة.

- مبادرة علاج سرطان الكبد.

- مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة.

- مبادرة علاج الضمور العضلى.

- مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

- مبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتدال الكلوى.

- مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

- مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

مبادرة "100 يوم صحة" تهدف لتحسين جودة حياة المواطن

تستهدف مبادرة "100 يوم صحة" استكمال مسيرة تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيقيًا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتى بدأت بمبادرة "100 مليون صحة" فى عام 2018 والتى كانت بمثابة تحد كبيرًا لدى الدولة المصرية فى التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات والانتشار، وكان من أبرز التحديات القضاء على “فيروس سي”.

وتعتبر التجربة المصرية فى التعامل مع "فيروس سى" من التجارب الرائدة التى يحتذى بها على مستوى العالم، إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس فى مصر منذ عام 2014 مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة، وفى عام 2015، حدثت طفرة حقيقية فى السيطرة على المرض وعالجه من خلال تطوير منظومة جديدة للعالج تقوم على إنتاج أدوية محلية مماثلة.

كما تمكنت المبادرة من فحص 58 مليون شخص للكشف، ووضعت 2.5 مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، منذ عام 2018 تم دمج كل من الفحص الروتينى وتحويل الحالات الإيجابية فى جميع الإجراءات الطبية الخاصة بمرضى الأقسام الداخلية فى المستشفيات والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة.