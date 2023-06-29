حجاج الجمعيات من المتعجلين ينتهون من رمى الجمرات (صور)

جدة - نرمين السيد - ينتهى حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمى الجمرات، عقب انتهاء ثانى أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين 50% من إجمالى عدد الحجاج.





وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا فى منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمى الجمرات طوال أيام التشريق.

وشهدت مخيمات مشعر منى عملية تنظيمية رائعة، حيث يتوفر بها جميع احتياجات الحجاج المعيشية بداية من الخيام النموذجية، المكيفة الهواء وبوفيه مفتوح للوجبات، بالإضافة إلى الفاكهة والمشروبات الباردة والساخنة.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمى الجمرات بعد انتهاء ثانى أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

ولفت عبد الموجود إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا.

وأكد عبد الموجود أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، بعد انتهاء 50% منهم من رمى الجمرات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.