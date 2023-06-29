وزير الأوقاف يطلق اسم الشيخ البنا على مسابقة القرآن الكريم الـ30

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إطلاق اسم الشيخ محمود على البنا، على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، تكريما له على إثرائه العالم الإسلامى بتلاوته العذبة المؤثرة.





وأشارت الأوقاف، فى بيان اليوم، إلى أن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتى تعقد 2 ديسمبر المقبل تشتمل على عدة فروع للناشئة، وللناطقين بغير العربية، والأئمة، وذوى الهمم، والأسرة القرآنية. يذكر أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز فى أى عام سابق بالمركز الأول أو الثانى فى أى فرع من فروع المسابقة.

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