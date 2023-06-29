وزير التربية والتعليم يهنئ الرئيس السيسى بذكرى «30 يونيو»

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال: "تلك الثورة التى سطر خلالها المصريون بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وغيروا مجرى التاريخ المصرى المعاصر وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطنى الخالص". وأضاف الوزير، وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس: "تحية تقدير وإجلال للقائد المخلص الذى عبر بمصر بحكمة بالغة من الظلام إلى النور لتنطلق مسيرة بناء وتنمية حققت إنجازات غير مسبوقة مرتكزة على تلاحم شعبى واصطفاف وطنى"، داعيا الله أن يحفظ وطنننا الغالى ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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