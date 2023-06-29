رئيس جامعة المنصورة: تقدمنا بالتصنيفات العالمية يعكس اهتمامنا بالبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، إن الجامعة تهتم بالتصنيفات العالمية للجامعات مما يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كما يعكس استراتيجية الجامعة فى الاهتمام بالبحث العلمى ورفع حوافز النشر الدولى والتحول الرقمى بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة وتميزها حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.





وأضاف خلال بيان، أن جامعة المنصورة تقدمت على مستوى التصنيفات العالمية وتصدرت وفقا لتصنيف QS المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة 1001 بدلا من 1201 متقدمة 200 مركز عن العام الماضى، وذلك وفق ما أعلنه اليوم وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور. وتابع رئيس الجامعة، أن تصنيف QS ويقيم الجامعات على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40% وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10 ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20% ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس فى المجالات العالمية وهذا يعتبر عنصرا مهما ويشير إلى أهمية البحوث عالمياً والمأخوذة من "نظام تومسون" وتعطى 20% وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.

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