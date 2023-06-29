المدن الجديدة فى عشر سنوات.. شرايين التنمية ومستقبل عمرانى واعد

جدة - نرمين السيد - فالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تأتى لتذكرنا بمسيرة التغيير والتطور التى تعبر عن إصرار الشعب المصرى على بناء مستقبل أفضل، ومع بناء المدن الجديدة، نشهد تحولًا إيجابيًا وواعدًا فى المشهد العمرانى المصرى ينعكس على جودة حياة المواطنين.

وفى هذا الصدد، تم بناء عدة مدن جديدة خلال العشر سنوات الماضية، يعد أبرزها ما يلى:

مدينة المنصورة الجديدة

هى إحدى مدن الجيل الرابع التى دُشّنت بقرار جمهورى فى الأول من مارس 2018، ليستمر العمل عليها فى سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر 680000 نسمة.

وتتمتع المدينة بطبيعة جغرافية مميزة، فهى تجمع بين المناطق الصحراوية ناحية الشاطئ، والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.

مدينة العلمين الجديدة

تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بحوالى 35 كم على مساحة 48 ألف فدان، وجارٍ حاليًا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان، وتضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، المدينة التراثية على مساحة 260 فدان، الممشى السياحى بطول 7 كم، بخلاف أكثر من 37 ألف وحدة سكنية بـ18 برجًا، وعمارات "الداون تاون"، والحى اللاتينى، وكمبوند 700 فدان بعدد 10800 وحدة "شاليهات وفيلات"، وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة، وعدد 4096 وحدة سكن مصر.

مدينة حدائق العاصمة

إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها 33.8 ألف فدان، تقع فى محافظة القاهرة، شرق مدينة بدر، يحدها من الغرب الطريق الدائرى الإقليمى، ومن الشرق طريق القاهرة – السويس الصحراوى من كيلو 56 إلى كيلو 75، ويحدها من الشمال خط سكة حديد عين شمس – السويس، والمدينة ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2350 فدانًا، وتتكون من عدد 21552 وحدة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى عدد 7128 وحدة إسكان متوسط.

مدينة سلام – شرق بورسعيد

دُشّنت بهدف تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى، وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطنى والأجنبى، من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة.

وتبلغ مساحة المدينة 16 ألف فدان، ويتوقع أن تستوعب عددًا من السكان يقدر بحوالى 1.250.000 نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 205 أفدنة، تتكون من 6 قطاعات عمرانية، و12 حيًا سكنيًا، ويبلغ طول الشاطئ على البحر المتوسط 12 كم، حيث جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى شاملة أعمال المرافق والخدمات، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.

ويعتمد بناء المدينة على تحقيق تحفيزات للإقامة وحوافز اقتصادية واجتماعية للمواطنين، وتحويل عاصمة المحافظة إلى منطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية تعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال ودعم تأهيل المجتمع المحلى، إلى جانب إنشاء مطار دولى وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومستشفيات وبنية أساسية، إضافة إلى 17 مليار جنيه للاستثمار فى الموارد التعدينية، و5 مليارات جنيه استثمارات سياحية لتوفير37 ألف فرصة عمل.

امتداد مدينة الشيخ زايد

هو تكامل عمرانى خدمى مع مدينة الشيخ زايد القائمة بمساحة 10988 فدانًا، ومستهدف أن يقطنه 1.2 مليون نسمة، ويشمل الامتداد مشروعات عمرانية متنوعة تساعد على تلبية الطلب على أنماط الإسكان المختلفة، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية، ذلك بجانب ربط مدينة الشيخ زايد القائمة بمحاور التنمية المختلفة مثل محور الضبعة ومحور روض الفرج.

مدينة ناصر غرب أسيوط

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر – غرب أسيوط 6006 أفدنة، حيث تبعد المدينة 14 كم عن مدينة أسيوط و4 كم عن مطار أسيوط، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعى تم الانتهاء منها، و110 عمارة سكن مصر تم الانتهاء منها، ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.

مدينة غرب قنا

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة غرب قنا 8971.1 فدانًا حيث تقع على بعد 5 كم جنوب مدينة قنا و45 كم جنوب مدينة نجع حمادى. تستهدف استيعاب 550 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1400 فدان، لتشمل 136 عمارة إسكان اجتماعى و30 عمارة سكن مصر ومناطق خدمات، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق للمرحلة الأولى.

مدينة توشكى الجديدة

تبلغ مساحتها 3000 فدان، لاستيعاب 80 ألف نسمة لتوفر 30 ألف فرصة عمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى وتضم "الخدمات، الصناعات الخفيفة، التصنيع الزراعى، الأنشطة الترفيهية".

وجارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة500 مليون جنيه لإنشاء1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم الانتهاء منها خلال العام الحالى.

مدينة أسوان الجديدة

هى إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها 22389.7 فدان، وتمتاز بموقع متميز على نهر النيل، حيث تقع على الضفة الغربية من نهر النيل على بعد 12 كم من أسوان.

ويتوافر بها عدة أنواع من الإسكان "اجتماعى، متوسط، فوق المتوسط، مميز- فيلات"، والعديد من الخدمات والمنشآت الصحية والرياضية والسياحية والأثرية، ومسطحات خضراء ومفتوحة، ومشروع الشريط السياحى "الشريط النهرى"، ومركز مال وأعمال ومنطقة صناعية تشمل منطقة لوجستية وورشًا ومخازن.

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

هى إحدى مدن الجيل الرابع، تقع فى محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالى 78100 فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 4.75 ملايين نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72.

يحدها من الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات والطريق الدائرى الأوسطى، ومن الجنوب طريق القاهرة – الفيوم الصحراوى، ومن الغرب الطريق الدائرى الإقليمى، وتضم مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.

حدائق أكتوبر

تبعد عن منطقة الأهرامات بحوالى 11 كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالى 25 كم.

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 41.780 ألف فدان، وتضم: مناطق سكنية، خدمية، ترفيهية، ويبلغ عدد السكان الحالى 250 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان فى 2040 إلى 2.4 مليون نسمة.

مدينة العبور الجديدة

إحدى مدن الجيل الرابع، تقع فى محافظة القليوبية، وتبلغ مساحتها حوالى 58914 فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 2.9 مليون نسمة.

يحد مدينة العبور الجديدة من الغرب مدينة العبور، ومن الجنوب طريق القاهرة السويس الصحراوى، وتتميز بأنها تقع على طرق إقليمية ورئيسة وهى: طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، والطريق الدائرى الإقليمى، وطريق القاهرة - بلبيس، مما يسهل ربطها بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2600 فدان التى تتكون من مشروعات إسكان اجتماعى "متوسط – فوق المتوسط"، فمن المقرر أن يصل عدد الأحياء السكنية بالمدينة 40 حيًا، بالإضافة إلى الخدمات المركزية والخدمات المحلية.

مدينة ملوى الجديدة

تبعد حوالى 18 كم غرب مدينة ملوى، و60 كم جنوب مدينة المنيا. وتبلغ مساحتها 18420.52 فدانًا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانًا، وتتكون من "إسكان متوسط، إسكان متميز"، هذا بخلاف مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية وحرفية وترفيهية، وممشى سياحى، ومناطق استثمارية، ومنطقة نوادى ومناطق لوجستية.

مدينة الفشن الجديدة

تبعد حوالى 15 كم غرب مدينة الفشن، و90 كم جنوب مدينة بنى سويف، وتبلغ مساحتها 17958.05 فدانًا، ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة. ومن المخطط أن تضم مناطق إسكان، ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات الإقليمية ومناطق صناعية، ومسطحات خضراء مفتوحة، ومناطق لوجستية، ومعارض وأسواق.

مدينة رشيد الجديدة

تقع على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة رشيد القائمة، تبلغ مساحتها 3182.68 فدانًا، وصدر القرار الجمهورى بتخصيصها عام 2019.

منطقة غرب كارفور "الإسكندرية الجديدة"

يقع التجمع العمرانى "غرب كارفور" على مساحة 417 فدانًا فى مدخل محافظة الإسكندرية بجوار كارفور مباشرة، وجارٍ تنفيذ عدد 64 برجًا سكنيًا مكونًا من 3068 شقة إسكان فاخر و310 فيلات سكنية تحت مسمى صوارى.

والمشروع يقع فى تلاقى محاور طرق مهمة على مدخل محافظة الإسكندرية، حيث يطل على الطريق الدولى الساحلى، ومدخل طريق الإسكندرية الصحراوى.

مدينة سفنكس الجديدة

اعتُمدت وفقًا للقرار الوزارى 910 بتاريخ 1 نوفمبر 2020، بمساحة 76931 فدانًا، ومن المخطط أن تستوعب 1.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد السكان الحالى 41477 نسمة فقط، ويقدر الاحتياج التصميمى لمحطات المياه بالمدينة حوالى 500 الف م3، ويقدر الاحتياج التصميمى للكهرباء 100 ميجا فولت.

ومن المقرر أن تضم المدينة مناطق صناعية فى جنوب غرب المدينة، ومناطق خدمات، وحدائق إقليمية بطول واجهة المدينة على محور الضبعة، كذلك مدينة سياحية ثقافية تراثية ومدينة إنتاج إعلامى نواتها مسرح سنبل، وتم الانتهاء من تشغيل مجمع استهلاكى "هايبر وان" على مساحة 49000م2 لخدمة سكان المدينة الحاليين ونواة للمشاريع الاستثمارية بالمدينة.

مدينة الأقصر الجديدة

تقع على الشاطئ الشرقى لنهر النيل يخترقها طريق الأقصر- قنا الصحراوى، من الجانب الغربى والجنوبى من المدينة وتقع على بعد 3.5كم جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3 كم من طريق مصر- أسوان الزراعى، وعلى بعد 14 كم من مطار الأقصر الدولى "الطريق المقترح"، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر، ويبلغ عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة.

مدينة بنى سويف الجديدة

أُنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1986 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2016. وتقع المدينة على النيل ما بين مدينتى القاهرة والمنيا وتبعد عن القاهرة 124 كم. وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة 25135.97 فدانًا، تقسم الكتلة العمرانية والتى تبلغ 12965.55 فدان كالتالى: "سكنى بمساحة 9897.73 فدان، صناعى بمساحة 6351.45 فدان، مناطق تجارية وخدمات 8886.76 فدان".

وتبلغ استثمارات المدينة 3674 مليون جنيه حتى 30 أبريل 2022، مقسمة إلى: 791 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و269 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و2562 مليون جنيه بقطاع المرافق، و52 مليون جنيه بقطاع الزراعة.

مدينة النوبارية الجديدة

تقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وعلى بعد 79 كم من الإسكندرية، وتبلغ المساحة الاجمالية والكتلة العمرانية للمدينة 1816 فدانًا "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، استثمار زراعى، حى متميز".

ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمدينة 11400 وحدة، ويبلغ عدد السكان الحالى 35 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان إلى 125 ألف نسمة، وتم تنفيذ شبكة طرق تخدم المدينة بإجمالى أطوال يقدر بحوالى 63 كم.

تقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة - سوهاج، وتبعد حوالى 18كم من مدينة أسيوط الحالية.

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.2 ألف فدان منها 9000 فدان كتلة عمرانية "مناطق سكنية، خدمية، سياحية وترفيهية".

ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمدينة 86000 وحدة، بخلاف 275 مبنى خدمى، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدينة 4.6 مليارات جنيه، ويبلغ عدد السكان الحاليين بالمدينة 60 ألف نسمة، ومن المستهدف أن تصل إلى 750 ألف نسمة.

مدينة طيبة الجديدة

أُنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 2000 م بمساحة 5445.24 فدانًا، وأُضيفت مساحة 4050.86 فدانًا بالقرار رقم 329 لسنة 2014، لتصبح المساحة الإجمالية 9496 فدانًا.

وتقع المدينة على بعد 14 كم شمال شرق مدينة الأقصر، وتبعد 10 كم عن مطار الأقصر الدولى، وتبلغ الكتلة العمرانية الحالية 8557.72 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية 9214 وحدة سكنية، وبلغ إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى نهاية يونيو 2021 3.769 مليارات جنيه.

ويسكن بالمدينة حاليًا حوالى 47.5 ألف نسمة، بالإضافة إلى 10000 نسمة مترددين، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان إلى 700 ألف نسمة عام 2032.

مدينة سوهاج الجديدة

هى إحدى مدن الجيل الثالث، وتعد البوابة الغربية لمحافظة سوهاج. يبلغ إجمالى مساحة المدينة 30351.04 فدانًا. تم تنفيذ عدد 8342 وحدة سكنية بمختلف أنواع الإسكان "قومى، حر، اجتماعى"، بخلاف المشاريع الاستثمارية.

توفر المدينة فرصًا استثمارية متعددة، حيث تتوافر مساحات بالمخطط العام للمدينة من 500:50000 م2 يمكن استغلالها كأنشطة متنوعة مثل "تعليمى، استثمارى، تجارى، إدارى سكنى، إدارى تجارى، هايبر، مخبز، ترفيهى، نوادٍ اجتماعية، نوادٍ".

ويبلغ عدد السكان الحالى 15 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى 1.5 مليون نسمة سنة 2050.

مدينة أخميم الجديدة

تُعد نافذة لمحافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر، والذى يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الجيش الشرقى القاهرة أسيوط، وبالقرب من المدينة الأم والتى تبعد 10 كم فقط.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 9930 فدانًا منها 4200 فدان كتلة عمرانية، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات بالمدينة 2432 وحدة إسكان اجتماعى مُنفذة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدينة حوالى 1 مليار جنيه.

مدينة الفيوم الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 12851.87 فدانًا، منها 5090.46 فدانًا مساحة الكتلة العمرانية الحالية.

والكتلة العمرانية للمدينة مقسمة إلى: ثلاثة أحياء سكنية، بالإضافة إلى المنطقة السياحية والترفيهية والإقليمية، ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية.

ويبلغ إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة حوالى 6181 وحدة سكنية، وتبلغ الاستثمارات بالمدينة حوالى مليار و94 مليون جنيه.

مدينة السويس الجديدة

صدر القرار الجمهورى رقم 316 بتاريخ 28 يوليو 2021، والمتضمن تخصيص مساحة 65 ألف فدان تقريبًا لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة السويس الجديدة".

تحد مدينة السويس الجديدة شمالًا مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوبًا المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغربًا العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبًا، وشرقًا خليج السويس.

وتتميز المدينة بوقوعها بالقرب من عدة موانئ منها: ميناء الأدبية – ميناء العين السخنة – ميناء السويس، وتقع أيضًا مدينة السويس الجديدة على محاور التنمية الإقليمية المهمة وهى: "السويس – الغردقة – محور 30 يونيو" وهى بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.