جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فى حفل الاستقبال الذى أقامه الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يشهد حفل الاستقبال الذى أقامه ولى العهد لتكريم وفود الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.