ننشر مواعيد اختبارات برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثانى بكافة المحافظات لمواليد 2009

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يونيو 2023 06:30 مساءً - بعد نجاح موسمه الأول، بدأ برنامج "كابيتانو مصر" الاستعداد لانطلاق موسمه الثانى، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية، تحت اشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية.

وحدد برنامج "كابيتانو مصر" مواعيد الاختبارات كالتالي :

١- سوهاج أيام ١٢ و ١٣ يوليو ٢٠٢٣ ، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان أيام ١٥ و ١٦ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب جامعة اسوان

٣- المنيا أيام ١٩ و ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

٤- بورسعيد أيام ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ في ملاعب المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

٥- البحيرة أيام ٣٠ و ٣١ يوليو٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

٦- المنوفية أيام ٥ و ٦ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

٧- الغربية أيام ٩ و ١٠ اغسطس ٢٠٢٣ في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

٨ - القاهرة أيام ١٣ و ١٤ اغسطس٢٠٢٣ في ملاعب مركز شباب الجزيرة.