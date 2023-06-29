محافظ المنيا يتابع خدمات «100 يوم صحة» خلال العيد

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكيد على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ومراكزها التسعة على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات أسامة القاضى، محافظ المنيا.





وعلى صعيد متصل، يتابع محافظ المنيا فاعليات مبادرة "100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين. وأكد الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المُزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، وأمراض الكلى، ودعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وكذلك مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، وفحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية. وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميدانى من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

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