أنا من مصر.. «الداخلية» تطلق أغنية جديدة بمناسبة 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أغنية "أنا من مصر" للفنان أحمد شيبة تستعرض النجاحات المصرية بمناسبة ذكرى 30 يونيو. وتقول كلماتها: "بكل فخر أنا ليا ضهر عايش تملى بحسها لفيت بلاد بجواز سفر عليه شعارها وأسمها انا من البلد اللى عايشه برحمة الرحمن".

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