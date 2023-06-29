جدة - نرمين السيد - تزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، عرضت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية".





واستعرضت خلال الفيديو أوجه التطوير الذى شهدته منشآت الوزارة وخدماتها الجماهيرية، تماشيًا مع ما تشهده جميع قطاعات الدولة من تطوير وبناء فى الجمهورية الجديدة. وذكر الفيلم، أنه فى الـ30 من يونيو، خرجت الملايين فى مشهد فريد للحفاظ على الوطن، سطرت وأعادت للوطن لُحمته وهويته، وأنقذته من حكم جماعة إرهابية لم تتوان يومًا عن تدمير مصر واستهداف أمنها ومنشآتها، لخلق فوضى تخدم أهدافهم ومخططاتهم للسيطرة على مقدراتها. وأضاف: "الثورة منذ اللحظة الأولى رسمت مسارًا وانطلاقًا جديدًا لمصر نحو البناء والتنمية لتأسيس جمهورية جديدة أساسها الإنسان، وقاطرتها البناء والتنمية والتكنولوجيا الحديثة، بالتزامن مع جهود استعادة الأمن والتصدى للجماعات الإرهابية التى تحاول النيل من مقدرات الوطن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 يونيو.. «الداخلية» تستعرض أوجه التطوير الذى شهدته منشآتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.