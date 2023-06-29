«الأرصاد» تعلن طقس ثالث أيام العيد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





وقالت الأرصاد: وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وتنشط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت: وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وتابعت: وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنهـا 34 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نخل 35 18

كاترين 32 17

الطور 36 26

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادى الجديد 38 28

أبوسمبل 39 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 45 31

الرياض 45 29

المنامة 39 32

أبوظبى 41 31

الدوحة 43 33

الكويت 47 29

دمشق 35 17

بيروت 28 23

عمان 29 18

القدس 28 18

غزة 28 24

بغداد 43 32

مسقط 35 33

صنعاء 32 17

الخرطوم 43 30

طرابلس 35 28

تونس 35 23

الجزائر 27 22

الرباط 26 17

نواكشوط 29 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 13

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 35 25

نيودلهى 33 26

جاكرتا 33 24

بكين 38 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 30 26

أثينا 31 21

روما 30 19

باريس 24 16

مدريد 32 18

برلين 25 14

لندن 22 16

مونتريال 29 20

موسكو 18 13

نيويورك 29 21

واشنطن 31 21

أديس أبابا 22 13