«الأزهر» يحيى الرئيس الروسى بوتين بعد احتضانه المصحف

جدة - نرمين السيد - كما وجه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير من إلى المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا، على الموقف المشرف نصرةً للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردًّا على الانتهاكات السويدية فى حق القرآن الكريم كتاب الله، الذى تمثل فى استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد فى المغرب.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، داعيا الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم.