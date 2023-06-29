«عمليات الزراعة» تتلقى 82 استفسارا و34 شكوى فى ثانى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان اليوم الخميس، إن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية، بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب، ومواقع التواصل الاجتماعى، بلغت خلال الأيام الثلاثة الأولى للإجازة 182 استفسارا، فضلا عن 67 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم (ثانى أيام عيد الأضحى) 82 استفسارا، و34 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

وأضاف أن إجمالى عدد الأضاحى، والتى استقبلتها المجازر الحكومية خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى، بلغ حتى الآن 18 ألفا و434 أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، لافتا إلى أن اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، شهد ذبح 8 آلاف و734 أضحية بالمجازر الحكومية.

فى سياق متصل، أكد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، استمرار عمليات المرور والمتابعة الميدانية، بمديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن استمرار المتابعة من خلال غرفة العمليات الفرعية المشكلة بالهيئة، لمتابعة الأعمال بالمديريات والإدارات، فضلا عن تلقى الشكاوى والبلاغات من غرفة العمليات المركزية والتفاعل معها وإنجازها.

بدوره، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى استمرار رجال الحجر الزراعى فى المواقع المختلفة فى العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإنهاء إجراءات التصدير وخدمة المصدرين والصادرات الزراعية المصرية، وكذلك فحص السلع الغذائية الأساسية الواردة من الخارج.

وقال العطار، إنه يتم العمل على مدى اليوم وفى كل الظروف والأعياد والإجازات الرسمية، حيث واصلت إدارة الحجر بمطار القاهرة وقرية البضائع عمليات الفحص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية.

من ناحيته، أكد المهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، استمرار متابعة غرفة العمليات بالإدارة لأعمال مشرفى ومهندسى الحماية بالمحافظات، والمرور الدائم على الأحواض، لمنع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور، فضلا عن التفاعل مع البلاغات التى ترد من غرفة العمليات المركزية بالوزارة من المواطنين، والتأكد منها، واتخاذ اللازم حيالها، من خلال توجيه أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، إضافة إلى الجولات والزيارات الميدانية لقيادات الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى الإدارات بالمحافظات المختلفة.

من جهتها، كشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عن أنه تم خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك إصدار 400 شهادة بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء، لافتة إلى استمرار أعمال استقبال العينات وأعمال التطوير والصيانة بالمعمل خلال أيام الإجازة، فى الوقت الذى يستمر فيه أيضا العمل الخدمى.

فى ذات السياق، أعلن الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزى للمبيدات أنه تم من خلال المعمل فحص حوالى 300 عينة للصادرات الزراعية والغذائية، وذلك خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على أرقام الخط الساخن: 19500، و19561، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس آب 01111866710.