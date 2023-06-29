جدة - نرمين السيد - وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بفتح تحقيق عاجل فى وجود بعض المشاكل فى مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم فى التفويج، والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم المقبلة.





وشدد الوزير على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أى شركة سياحة يثبت تقصيرها فى حقوق أى من الحجاج، كما سيخاطب وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج. وكانت لجان بعثة الوزارة المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية قد رصدت وجود بعض المشاكل فى مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى، ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم فى التفويج، حيث تم التواصل مع كل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، لإبلاغهم بهذه المخالفات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تعويضات هؤلاء الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم، وقد حضر ممثلى تلك الجهات إلى مخيمات الحجاج للوقوف على طبيعة الأمر والمخالفات الموجودة على أرض الواقع، وقد تم حل العديد من المشاكل فى حينه عن طريق توفير أماكن بديلة وكذا تكليفهم لمقدمى الخدمات بسرعة تلافى الملاحظات الخاصة ببعض الخدمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة يوجه بفتح تحقيق عاجل حول مشكلات تعرض لها حجاج بمشعر منى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.