وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج بـ30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وشددت على أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطنى الواحد. وقالت فى بيان لها: "إننا جميعا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه.. وكل عام ومصر فى أمن وسلام وازدهار".

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