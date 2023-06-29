المحافظون يهنئون الرئيس بالذكرى العاشرة لـ30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأرسل محافظ مطروح، خالد شعيب، اليوم الخميس، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء نصها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس جمهورية مصـر العربية، يُسعدنى ويُشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة".

وأكد محافظ مطروح، أن ثورة الثلاثين من يونيو حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم، وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه وتلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام، ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء فى ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكل ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر، ولتتخطى مصرُنا الغالية كل المحن والتحديات.

وأشار المحافظ إلى ما تحقق على أرض مطروح كجزء مما يتحقق بكل أنحاء الوطن من العديد من الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة بسواعد المصريين بفضل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعودة الأمن والاستقرار إلى الوطن واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية مع تعدد المشروعات القومية وتنوعها فى المجالات المختلفة ما بين إنشاء مدن جديدة وإنشاء وتطوير محاور وطرق تنموية وتطوير حركة المواصلات ومنافذ وموانئ جديدة وتنمية زراعة واقتصادية ومبادرة "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة والحرص على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.

كما بعث الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فيها: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة بنى سويف بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عز وجل"أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

كما بعث محافظ بنى سويف برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، هنأهم فيها بهذه المناسبة التاريخية العظيمة، سائلاً المولى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبمحافظة (بقنا)، أرسل المحافظ أشرف الداودى برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، جاء نصها: "يسعدنى أبعث لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام المجيدة بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله لمصر، وأن يحفظ الله مصر بكم".

كما بعث محافظ قنا، برقيات تهنئة مماثلة، لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

كما أرسل رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا الدكتور يوسف غرباوى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاء فى نصها: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادى أن ابعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتى جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ بعدما أبهرت العالم وأظهرت وعى الشعب المصرى الذى خرج إلى كل الميادين ينادى بتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصرى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشاد "غرباوى"، بما حققته الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وأطلق العديد من المبادرات الوطنية المخلصة التى تهتم ببناء الإنسان وتحقق التنمية والرخاء للوطن، مؤكدا أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات فى شتى المجالات سيسجلها التاريخ بأحرف من نور لتكون شاهدًا على الإرادة الصادقة للقيادة السياسية فى العزم على انطلاق أزهى مراحل البناء والتنمية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأن يحفظ شعب مصر الأبى العظيم.