فى ذكرى 30 يونيو.. حصاد ما قدمته مصر لأبنائها بالخارج

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جانبا من حصاد ما قدمته الدولة المصرية، لأبنائها بالخارج، تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية فى كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية.





وقالت وزارة الهجرة: فى ظل هذه التنمية والرؤية لم يغب المصريون بالخارج عن القيادة الواعية، حيث عادت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، لتعمل منذ هذا التاريخ على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.

وأضاف بيان الهجرة: وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وتابعت الهجرة، أن إنشاء وزارة الدولة للهجرة، جاء تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.

واختتم بيان وزارة الهجرة: محطات كثيرة اجتزناها معا، ورحلة من العطاء للوطن، مستمرة بكم، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وطموحاتها ورؤاها لبلد قوى وحياة كريمة.