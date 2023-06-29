وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة

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وتضم اللجنة فى عضويتها، كلا من مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، الدكتور رضا أمين عبد الواجد يوسف، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد محمد على سليمان، عضو المكتب الفنى بالهيئة القومية لجودة التعليم.
وتتولى اللجنة المهام التالية:
- تقييم الأثر الدعوى لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأى.
- تقييم الأداء الدعوى للمسجد من حيث مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيرى ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائى والمعمارى للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.
- تضع اللجنة مستويات 3 لأداء المسجد هى:
1ـ المساجد الكبرى والجامعة التى تحقق تميزا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).
2 ـ المساجد التى تحقق تميزا بنسبة 85 % إلى 89 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).
3 ـ المساجد التى تحقق تميزا بنسبة 75 % إلى 84 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).
وسيتقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد التى تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع خضوع هذه المساجد لتقييم دورى تقدر مدته اللجنة.
- تقدم اللجنة تقريرا شهريا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة.
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