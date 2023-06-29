«حدائق الزارعة» تستقبل 103 آلاف زائر فى أول وثانى أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) فى القاهرة والجيزة والمحافظات، استقبلت حوالى 103 آلاف زائر خلال أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.





وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، فى بيان اليوم الخميس، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، فى حين استقبلت حدائق الحيوان فى الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية والأسماك حوالى 30 ألف زائر. وفى سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة استقبلت حوالى 3 آلاف زائر وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، اتخذت إدارات الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير كل وسائل الراحة للمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.

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