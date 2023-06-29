البيئة: ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال العيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كل الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن المحميات فى حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم فى عيد الأضحى، حيث ارتفعت أعداد الزائرين المصريين والأجانب خلال ثانى أيام العيد، حيث وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من 5405 زوار، ووصل إجمالى اللنشات السياحية إلى 149 لانشا سياحيا، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الزيارات فى الأيام المقبلة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلى من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادى، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما قامت بجولة تفقدية لشواطئ الغردقة، لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاء بجزيرة الجفتون.