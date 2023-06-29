الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكل قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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