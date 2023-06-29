معلول يسجل الهدف الأول للأهلي فى البنك بالدورى بالدقيقة 18

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يونيو 2023 10:31 مساءً - سجل على معلول لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي خلال الدقيقة 18 من المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وسجل معلول الهدف من ضربة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك أبوجبل حارس البنك.

ويدير المباراة ، محمد الحنفي ويعاونه محمود أبو الرجال (مساعد أول)، ومحمد فاروق (مساعد ثاني)، وسيكون جلال أحمد حكما رابعا ، ويقود تقنية الفيديو (VAR) سيد شعبان ويعاونه شهاب راشد.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وبذلك يعود على معلول لقيادة الجبهة اليسرى بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس في الكأس لرغبة الجهاز الفني في إراحته.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك الأهلي كلاً من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

فيما يضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمد أبو جبل -سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني - محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو - محمود قاعود

وجاءت قائمة بدلاء البنك علي النحو التالي : احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد وموسي دياوارا.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ولم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 9 أبريل الماضي.