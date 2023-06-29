فى ذكرى 30 يونيو.. جهود البيئة بمجال إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - المناخ الداعم والبناء المؤسسى

بدأت هذه الإجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال:

- إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.

- إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم إدارة المخلفات بكل أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقى للقطاعيين الخاص والقطاع غير الرسمى فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

- إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

- إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

- إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة إلكترونيا.

تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:

إنشاء البنية التحتية للمنظومة

إنشاء عدد 21 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادى الجديد وبنى سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجار العمل بعدد 3 مدافن.

إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبنى سويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة فى 8 محافظات، وجار تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.

إنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، إلى جانب الانتهاء من رفع كفاءة 4 خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجار الانتهاء من ورفع كفاءة 6 خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء، وجار تنفيذ مصنع بمحافظة المنوفية، كما جار تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطنى (مطوبس، دسوف، كفر الشيخ).

ولضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، أعدت وزارة البيئة نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.

إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتى (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية والبدء فى التنفيذ فى سبتمبر 2021.

الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية

وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملى وأبو خريطة بالمنوفية.

التدخل العاجل لوقف التدهور البيئى بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، حيث تم رفع ما يزيد على مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومى من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحى بالحمام، بالإضافة إلى الدعم الفنى لمحافظة الإسكندرية فى إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام.

تقديم الدعم المالى بمبلغ 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع بـ3 محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).

دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إدارة المخلفات البلدية:

العمل على دمج القطاع غير الرسمى فى مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمى من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضا توفير حماية اجتماعية لهم.

تحويل المخلفات لطاقة

- البدء فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنفيذ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، وإعداد مستندات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار، وتم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ.

- توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت فى الساعة.

- تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادى بقرية قلهانة بمركز إطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجى (Scandia Energy)ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.

المخلفات الطبية

- إصدار الدليل الإرشادى للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

- إطلاق منصة للتعليم الإلكترونى لمسئولى إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم على اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولى إدارة النفايات الخطرة.

- توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.

- تدريب وبناء قدرات ورفع كفاءة مسؤولى النفايات الطبية الخطرة ومديرى منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية فى إدارة مخلفات الرعاية الصحية، بإجمالى 111 مسؤول مخلفات طبية و101 مدير منشآة رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين فى مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.

المخلفات الإلكترونية والخطرة

- إطلاق التطبيق الإلكترونى (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.

- إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لـ15 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

- التخلص الآمن من حوالى 7091 طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.

- تصدير ما يزيد على 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.

- حصر كمية 1026.4 طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجة 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى 1000 طن منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021.

- التخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاما.

المخلفات الزراعية

- اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدى إلى فرصة فى عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، بالعمل على دعم المزارعين والأهالى بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادى ويحد من تكلفة التدهور البيئى بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية

- توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر فى مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط MDF.

- بناءً على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية فى صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبى لمدة عام بدءً من 1/7/202 بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبى، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء فى التنفيذ.

- التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافئ 1843 وحدة بيوجاز منزلية بـ19 محافظة.

- إنشاء وحدة الغاز الحيوى متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوى لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.

المخلفات البلاستيكية

- إعلان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، ومركز تكنولوجيا البلاستيك.

- تضمين مادة بقانون تنظيم إدارة المخلفات تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

- إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون.

- توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيرى باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار.

- توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج.

- تنفيذ حملات التوعية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش، بالإضافة إلى إعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمع المدنى ومنها very Nile لتنفيذ حملات لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل، وتوقف عدد من المحلات بالزمالك عن استخدام البلاستيك.

- إطلاق مبادرة "نستله لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية".

- إطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيك وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارت بمدينة دهب، وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعى الشباب كجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- إطلاق شركة بيبسيكو مصر منصة لجمع وإدارة المخلفات تحت عنوان "دور لبكرة"، برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع مبادرة دورنا.