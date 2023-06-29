«حديقة حيوان الإسكندرية» تستقبل 16 ألف زائر خلال يومين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان فى الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت أكثر من 16 ألف زائر خلال أول يومين فى عيد الأضحى المبارك، حيث زار الحديقة نحو 3 آلاف و500 زائر فى أول يوم، و13 ألف زائر ثانى أيام العيد.





وأضافت الدكتورة نبيلة عزيز اليوم الخميس، أن الإقبال على الحديقة تأثر أول يوم بسبب شعائر الأضحية، وانشغال أغلب المواطنين، بينما تحسن الإقبال فى اليوم الثانى ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الأيام القادم، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. وتابعت أن الحديقة نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير بعض الأنواع الجديدة من الحيوانات، كما افتتحت حديقة الطفل، وهما ما يساهم فى زيادة معدلات الإقبال على الحديقة وخاصة من قبل الأطفال والفتيات والأسر. يُذكر أن حديقة الحيوان فى الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتعد ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.

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