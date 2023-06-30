حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. الوثائقية تعرض أحداث يوم 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. هى سلسلة من الفيديوهات التى تعرضها قناة "الوثائقية" عبر شاشتها طوال شهر يونيو الجارى، لكشف الحقائق عما حدث فى يونيو 2013، بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.





وذكر الفيديو، أنه فى الثلاثين من يونيو عام 2013، كانت القاهرة على موعد مع ثورة لإنقاذ مصر، حين احتشدت ميادينها وشوارعها بملايين المتظاهرين، الذين نادوا بعزل محمد مرسى وإسقاط الجماعة الإرهابية. وتابع: "بينما تركزت تجمعات المعارضين فى ميدان التحرير وامتداداته فى قلب القاهرة، وفى العديد من الميادين بالمحافظات كالإسكندرية، التى شهدت سقوط 3 مواطنين قتلى على أيدى أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وبورسعيد والسويس رفعتا راية السلم وتجنيب الوطن ويلات الصدام".

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