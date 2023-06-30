زيارة مفاجئة لـ رئيس المصرية للمطارات بمطار برج العرب

جدة - نرمين السيد - قام الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولى، بغرض متابعة حركة التشغيل والتأكد من تقديم كل الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





وخلال الزيارة مرّ الطيار أحمد منصور على مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول وتحميل الحقائب. رافقه خلال الجولة مدير المطار وقيادات المطار وعدد من رجال الجهات الأمنية. وأعطى الطيار منصور توجيهات بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، كما وجه الشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

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