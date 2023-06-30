مدحت العدل: الجماعة الإرهابية منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية

جدة - نرمين السيد - وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع علة قناة "إكسترا نيوز"، أن عبدالحليم ولد عام 1929، وجماعة الإخوان أنشأت عام 1928، والمسلسل كان "العندليب حكاية شعب"، لذا ع تجسيد حياة عبدالحليم، كنت أروى ما يحدث فى مصر.
واردف: "وقد هالنى أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت فى 4 آلاف قرية، وهو شئ خيالى، خطر ببالى أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما".
وأردف: "لا أخفى أننى ناصرى، كل ما قاله عبدالناصر وما حدث فى المنشية مذاكره كويس، ومؤمن أن هذا وطن كوزموبوليتانى، لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر، كان يعنينى هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنينى أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر فى بالى أنهم سيصلوا يومًا للحكم".
ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.
ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.
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