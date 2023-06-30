محمود بسيونى لـ«إكسترا نيوز»: ملف حقوق الإنسان شهد تطورًا بعد 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج"، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن جهود وإنجازات الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، خلال العشر سنوات الماضية.





وقال بسيونى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الرميحى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن ملف حقوق الإنسان شهد تطورًا لافتًا بعد ثورة 30 يونيو، التى كانت قائمة بالأساس على خروج المصريين بشكل عفوى ضد التمييز واحتكار السلطة الذى مارسه جماعة الإخوان الإرهابية، مُشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولة لاختطاف مصر واختطاف محاولتها للتعايش وإنهاء الفوارق بين الطبقات.

وأضاف أنه منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسى وهناك اهتمام كبير بملف حقوق الإنسان، وتوج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا يؤكد اهتمام الدولة بقضايا حقوق الإنسان، ولا تكون مجرد شعارات ولكن تنفيذ على أرض الواقع.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعهدات مصر الدولية تنفذها مصر وفقًا لاحتياجات الشعب المصرى، وعلى رأس ملف حقوق الإنسان بالحوار الوطنى الذى يتم تنظيمه فى الفترة الراهنة، والذى يتيح حرية التعبير عن الرأى أمام الجميع.