مدحت العدل لـ«الشاهد»: لما المعزول فاز بالرئاسة حسيت إننا هنبقى كابول

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع علة قناة "إكسترا نيوز": "أحمد شفيق ليس مرتبط بالشارع، وأنا كنت فى الميدان، حاولت أقربه للشباب، لأنه مهما كان أفضل من محمد مرسى".
وعن رد فعله فور إعلان فوز مرسى بانتخابات الرئاسة فى 2012، قال مدحت: "أول ما أعلنوا فوز مرسى حسيت بشاشة سوداء نزلت على عينى أنا ومراتى، ومن حسن حظها إنها ضغطها منخفض، لأنه لو كان عالى كانت تعرضت لأزمة صحية كبيرة، حسيت إنى عينى مبتشوفش، وده معناه إننا هنبقى كابول".
ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.
ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.
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