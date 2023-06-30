مدحت العدل يكشف لـ«الشاهد» كيف سيطرت الجماعة الإرهابية على 25 يناير

جدة - نرمين السيد - قال مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إن المثقفين لم يفرطوا فى ثورة 25 يناير، لكن الإخوان كانت الجماعة الوحيدة المنظمة والممولة من الخارج، وإمكانياتهم كبيرة جدًا.
وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المثقفين غير متحدين، لا يوجد ما يجمعهم سويًا، ولا يتفقوا بسهولة، أما الإخوان قوة منظمة ديكتاتورية تستند إلى حكم دينى، يعملون فى السياسة منذ 80 سنة، لذا لا يمكن مقارنتهم بمجموعة مثقفين لا غرض لهم إلا الوطن ومصر.
وأردف: "فى كل الثورات فى التاريخ من خطفها المنظمين والدمويين".
ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.
ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.
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