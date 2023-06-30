مدحت العدل: الجماعة الإرهابية منعت نشر مقالى «كن رئيسًا لكل المصريين»

جدة - نرمين السيد - وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": " أدركت ذلك سريعًا وقلتها على الهواء لياسر على أنتم تحكمون شعب لا تعرفوه، وقلت له أنتم مش هتكملوا سنة فى الحكم، أدركت سريعًا أنهم لا يمكن يكملوا".

وكشف أنه كتب مقالات ومنعت من النشر، كان من بينها مقال "كن رئيسًا لكل المصريين".

وحكى مدحت، عن موقف كشف فيه مدى انفصال الإخوان عن الشعب، وعيشهم فى أوهام، قائلًا: "كان فيه شخص مصرى نتعامل معه فى دبى من 20 سنة، اكتشفنا عند وفاة والده أنه من عتاة الإخوان، وكل من يحضرهم من مصرللعمل فى دبى كانوا إخوان، وعند وفاة والده زاره خيرت الشاطر، قلنا له اوعى تكون فاهم الناس بتحب مرسى، ولأثبت له سألت خمسة أشخاص أمامه من العاملين فى المطعم الذى اجتمعنا فيه عن محمد مرسى فهاله ما قاله الخمسة، قلت له أنتم مش عارفين حاجة".

وأردف: "هو متخيل مثل باقى الإخوان إنهم هيحكموا 500 سنة، كان عندهم ثقة مبالغ فيها، مبنية على أساس إنهم مسنودين من الخارج، لكننا شعب جبار لا يمكن يحكمنا غير مزاجنا.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.