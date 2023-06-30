مدحت العدل لـ«الشاهد»: المعزول كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،:" فى لحظة إطلاق مرسى للإعلان الدستوى، ونزل فنانين كتير أمام المنصة فى مدينة نصر، اعتراضا على الإعلان الدستوى، والجميع لديه شعور أن محمد مرسى كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد، مندوب الجماعة فى قصر الاتحادية، ولم تكن الفكرة مقبولة بالنسبة للجميع، ولم يكن الوضع طبيعى لدولة فى حجم مصر".

وأكمل: "اشتركت فى الحراك منذ أول يوم، بداية من إنتاج فيلم الداعية، وتم تحضيره وعرض فى رمضان بعد سقوط الإخوان، وصورنا مسلسل الداعية أثناء حكم الأخوان، وكانت فكرته واحد داعية بيحرم المزيكا ولم ييجى يحب واحدة يحب واحدة بتاعة مزيكا".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساء، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.