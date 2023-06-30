بالفيديو.. ملحمة انتصار الدولة المصرية فى مواجهة التحديات المصيرية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد كان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمة له بقمة الحكومات العالمية، قائلا إن التحديات التى شهدتها مصر كانت متوازية، كما أشار إلى أنه حرص على مجابهة كل هذه التحديات فى آن واحد دون تجاهل أى منها.

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