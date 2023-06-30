مدحت العدل لـ«الشاهد»: البرادعى كان مرعوب من الناس فى الميدان

جدة - نرمين السيد - وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا ننزل نختلط بالناس ونأكل معاهم كشرى، لكن البرادعى كان ولفت نظرى حالة الخوف من الناس".

ولفت العدل، إلى أنه لم يتواصل مع الإخوان أو يشتبك معهم قبل فوز محمد مرسى بالرئاسة، مردفا: "كل ما حدث من اشتباك كان بعد وصول محمد مرسى للحكم، أما قبل ذلك لم يكن عندى استعداد للتحاور مع طرف مؤمن أنه يتكلم باسم ربنا".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.