الحلم.. «حياة كريمة» تغير واقع معيشة ملايين المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعبر عدد من أهالى القرى التى تجرى فيها مبادرة حياة كريمة، عن فرحتم وانبهارهم بالمبادرة، وذلك وفقا لما عرضه فيلم "الحلم" الذى يرصد القرى قبل وبعد دخول المبادرة.

وعرض الفيلم حياة قرية من قرى الريف الذى كان يعيش أهلها فى ظلام دامس إلى جانب تهالك الطرق والبنية التحتية مما كان يجعلهم معرضين هم وأبنائهم للخطرر.

وقال بعض المشاركين فى الفيلم، إن "حياة كريمة" غيرت الواقع تماما وأصبحت هناك مدارس على أعلى جودة إلى جانب طرق ممهدة وآمنة تجعلنا نفخر ونتباهى بذلك.