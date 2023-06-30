جدة - نرمين السيد - ونعى المخرج الراحل عبر فيس بوك عدد من الإعلاميين، على رأسهم أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه بموقع فيسبوك، إذ قال: "لاحول ولاقوة إلا بالله.. إيهاب أبو زيد.. لسه باعتلى السلام امبارح.. كان وداع.. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أى حاجة.. دعواتى لك بالرحمة والمغفرة فى صلاة الفجر من الحرم المكى بإذن الله.. الله يرحمك يابوب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار بأزمة قلبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.