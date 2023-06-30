«الزراعة»: حدائق الوزارة تستقبل نحو 103 آلاف زائر خلال اليومين الماضيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحدائق التابعة لها "الحيوان والأورمان والأسماك" فى القاهرة والجيزة والمحافظات، استقبلت نحو 103 آلاف زائر خلال اليومين الماضيين.





وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، الدكتور محمد رجائى، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، فيما استقبلت حدائق الحيوان والأسماك فى الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية، ما يقرب من 30 ألف زائر. وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، اتخذت إدارة الحدائق كل الإجراءات من أجل توفير جميع وسائل الراحة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.

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