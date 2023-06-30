مصر للطيران: بلاغ كاذب بوجود قنبلة على طائرة مصرية فى مطار روما

جدة - نرمين السيد - هذا وقامت شركة مصر للطيران بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه الأمنية اللازمة تجاه التهديد وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولى وقد ثبت خلو الطائرة من أى تهديد.
هذا وقد أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS794 بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولى ، ووصلت الرحلة اليوم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.
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