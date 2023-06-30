تهنئة الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يتلقى التهانى بذكرى ثورة 30 يونيو"، قالت صحيفة (الجمهورية) تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو من كبار المسئولين بالدولة، أشادوا فيها بمواقفه الشجاعة ضد قوى الشر والفساد والإرهاب وانحيازه الكامل لإرادة الشعب والمواطن البسبط الذى بايعه قائدا ورئيسا فى واحدة من أعظم الثورات وأمجدها فى تاريخ مصر الحديث والتى حققت على يديه إنجازات كبرى، دفعت عجلة التنمية بقوة وأعلت البناء من أجل الوصول إلى جمهورية جديدة يتباهى بها المصريون أمام العالم أجمع.

وفى نفس الموضوع وتحت عنوان "مدبولى.. علامة فارقة.. فى تاريخ الوطن"، قالت صحيفة (الجمهورية) تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هنأ فيها الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عاهد ـ فى برقيته ـ الرئيس السيسى بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية فى أنحاء البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقى والإزدهار.

وفى ملف التعليم، وتحت عنوان "كنترولات الثانوية تستأنف أعمالها بعد العيد"، قالت صحيفة (الجمهورية) تستأنف عقب نهاية أجازة العيد أعمال التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط فى المواد التى أدى بها الطلاب الامتحانات بشعب الثانوية العامة الرئيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال التصحيح بشكل كامل فى مادة الكيمياء التى خاض بها الطلاب الاختبار تنطلق عقب الاستقرار بشكل نهائى على نموذج الإجابة وفحص الإجابات وفق معامل التصحيح الإلكترونى بعد الشكاوى التى صدرت عن الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحانات.

وسياسيا، وتحت عنوان "مصر تدين حرق المصحف فى السويد: يشعل الكراهية"، قالت صحيفة (المصرى اليوم) غضب عربى ودولى أعقب واقعة حرق المصحف، ونددت مصر والأزهر الشريف بواقعة إحراق متطرف سويدى نسخة من المصحف الشريف فى العاصمة ستوكهولم ، فى أول أيام عيد الأضحى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ردود فعل عربية ودولية نددت هى الأخرى بالواقعة، لتتوالى ردود الأفعال الغاضبة تجاه الواقعة المسيئة، لاسيما وأنها جاءت بتصريح من السلطات السويدية، فى خطوة قد تعرقل مساعى السويد الرامية للانضمام لحلف شمال الأطلسى «الناتو».

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر أكدت أن الواقعة تعتبر فعلا مخزيا يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته، ويؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب، مشددة على مسؤولية الدول فى منع دعـوات التحريض وجرائم الكراهية، ووقـف تلك الممارسات التى من شأنها تقويض أمن واستقرار المجتمعات، مؤكدة ضرورة إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمى بين الشعوب.

وفيما يتعلق بالاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "إقبال على الشواطئ والمتنزهات.. ومراكز الشباب تفتح أبوابها بالمجان" فى أجواء من البهجة والسرور خرج عشرات الآلاف من المواطنين فى مختلف المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الأندية والشواطيء والقرى السياحية إقبالا كبيرا لقضاء عطلة العيد، وبالتوازى قامت الوحدات المحلية بشن حملات تموينية على المخابز والأسواق للتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية، ومكافحة الغلاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا أمس الخميس، على حدائق الحيوان والأورمان والأسماك للاحتفال بالعيد.

ونقلت (الأهرام) عن الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان قوله، إن إدارة الحديقة قررت مد العمل لمدة ساعة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، وفتح جميع الأبواب للحد من الزحام وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن الداخلى للحديقة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة ، لافتا إلى أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان لايزال 5 جنيهات فقط، والأطفال أقل من 5 سنوات مجانا.